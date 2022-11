Juve | mercato aperto | shopping a Roma | due colpi nel mirino

, per ilsi guarda a Roma: occhi su Karsdorp. Uno dei profili esaminati dagli uominidella Juventus pare essere Rick Karsdorp , terzino in uscita dalla Roma dopo essere stato ...Smentita la pistaper ...Oltre ai rientri di Pogba e Chiesa, due acquisti di lusso per gennaio, la Juventus vorrebbe regalare ad Allegri anche un giocatore sulla fascia, in grado di esaltarsi nel 3-5-2 utilizzato in questa st ...DOMODOSSOLA - 12-11-2022 -- Nel campionato di Promozione la Juve Domo sarà di scena a Bianzè, ecco le parole di mister Michael Nino: "È stata una settimana extracampo, particolare e in campo normale a ...