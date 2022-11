Hellas Verona | Bocchetti | “Con lo Spezia scontro diretto Difficile e fondamentale”

(Di sabato 12 novembre 2022) Salvatoreè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra, un match che gli scaligeri devono assolutamente vincere: “Dobbiamo pensare solamente a noi stessi cercando di fare meglio e provando a fare già un buon risultato domani pomeriggio. Sappiamo che sarà un percorso, ma i ragazzi mi hanno trasmesso grande grinta e determinazione, dopo il ko col Monza nell’ultima partita con la Juventus hanno dato un’ottima risposta dopo”. Sul match contro i liguri, dice: “Affrontiamo una squadra forte e lo ha dimostrato proprio nelle ultime settimane contro il Milan e l’Udinese. La partita di domani sarà unosia per noi che per loro, una sfida molto. Ce la metteremo tutta per ...

Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Spezia e l': 'È il momento peggiore per affrontare il. Ho visto tutte le partite da quando Bocchetti siede in panchina e avrebbero meritato di più, proprio come noi. Penso abbia fatto turn ...- Spezia . Milan - Fiorentina . Juventus - Lazio . Empoli - Cremonese . Venerdì 11/11 H. 20.45 Arbitro : Dionisi. Assistenti: Preti De Meo. IV: Perenzoni. VAR: Banti. AVAR: Abisso. ...Il tecnico degli Aquilotti ha presentato il match in programma domani al Bentegodi «Questo è il momento peggiore per affrontare il Verona. Ho visto tutte le ultime partite dell’Hellas e come lo Spezia ..."È il momento peggiore per affrontare il Verona. Ho visto tutte le partite con Bocchetti in panchina e avrebbero meritato di più, proprio ...