Goffredo Bettini presenta ‘A sinistra Da Capo’ | “Congresso Pd non sia reticente | si decida da che parte stare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) “Da questonon può più uscire un Partito democratico che abbia una mezzadria dell’anima, un Pd che sta da unae dall’altra. Questo ci ha reso incolori”. A rivendicarlo è stato, dall’Auditorium parco della Musica di Roma, per lazione del suo libro “A. Da Capo” (edito da Paper first), con ospiti l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando e il presidente M5s Giuseppe Conte. “Rispetto il dibattito sui nomi, ma non sono per un, che magari mette d’accordo sulle linee valoriali e rimanda le scelte da compiere qui e ora. Perché i valori senza le scelte sono come caciocavalli appesi”, ha attaccato l’esponente dem, secondo cui “bisogna decidere da chestai“. Sia per ...