Ftx denuncia un attacco hacker | persi 600 milioni di dollari

(Di sabato 12 novembre 2022) La piattaforma di criptovalute Ftx, che venerdì ha dichiarato fallimento e ha fatto ricorso al Chapter 11, la bancarotta assistita, avrebbeto uncon deflussi per circa 600diin token nelle ultime 24 ore. I funzionari di Ftx hanno confermato voci di unsul canale Telegram della criptovaluta in fallimento e hanno istruito i clienti a cancellare le app di Ftx e a evitare il suo sito web, secondo quanto riferisce l’agenzia CoinDesk. Alcune fonti di tracciamento blockchain parlano di una cifra tra i 380 e i 600, che sarebbe già stata mobilitata e convertita in diverse quantità di differenti asset. Nel frattempo, la stessa Ftx ha fatto sapere che il resto dei fondi è stato già spostato in un contenitore offline, ...