DIRETTA F1 | GP Brasile 2022 LIVE | Sprint Race imprevedibile ad Interlagos | occhio al meteo!

(Di sabato 12 novembre 2022) Come seguire la in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della Buona sera e bentrovati alla della di, sede del penultimo round del Mondiale di F1. Sulla pista sudamericana assisteremo a una gara molto vibrante che andrà a definire la griglia di partenza del GP domenicale. Il danese Kevin Magnussen scatterà dalla p.1. Eccezionale la prestazione del pilota della Haas ieri, bravissimo ad adattarsi alle complicate condizioni della pista per via del meteo assai "capriccioso". E così Kevin ha piazzato il colpo davanti all'olandese Max ...

17.40 Per il momento è tutto; appuntamento alle ore 20:30 per seguire insieme la Sprint Race del Gran Premio del 2022 di Formula 1. A più tardi, non mancate! Cari amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio del Brasile! Davanti a tutti scatterà la Haas di Kevin Magnussen, che ieri ha conquistato la sua prima p ...