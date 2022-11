Bambino di 8 anni trascinato in acqua e ucciso da un coccodrillo davanti ai genitori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Julio aveva otto. Si trovava sul fiume Matina a Limón, in Costa Rica, in un punto dove l’gli arrivava a malapena alle ginocchia. Ilo guardavano dalla riva. La tragediaai loro occhi quando unè sbucato dall’, ha attaccato il, lo hae lo ha portato via. “La cosa più orribile è stata vedere quelgalleggiare con il corpo di mio figlio”, ha detto il padre del, Don Julio Fernandez al Daily Mail. Subito intervenute, le autorità hanno cercato di trovare il rettile e il corpo del piccolo Julio ma, come dichiarato da Tatiana Diaz, il capo della Croce Rossa, è molto difficile rinvenire la tana delperché in quel fiume ce ...