Atletico Madrid | Simeone si sbilancia | 'Joao Felix? Giocatore di livello'

Commenta per primo Interessante rumor riportato da Fichajes . L'vorrebbe riscattare Sergio Reguilon , terzino spagnolo in prestito dal Tottenham. Nonostante l'infortunio che ne ha penalizzato l'avvio di stagione, Simeone crede molto nelle capacità ...IL MANCATO ADDIO AL TORINO - 'Al Torino furono subito due anni straordinari, in grande crescendo, che attirarono le attenzioni di grandissimi club come, Chelsea e Milan, che alla fine ...La lista di tutti i convocati ufficiali delle 32 nazionali che parteciperanno al Mondiale in Qatar 2022 e il calendario completo ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...