Accoltella lo zio in casa e poi scappa | si cerca il nipote

... i due stavano litigando animatamente - pare per futili motivi - sul litorale quando i toni si sono accesi e il nipote ha estratto un coltello dalla tasca colpendo lodavanti agli occhi increduli ...1 - A TRASTEVERE PREGIUDICATOUN RAGAZZO Estratto dell'articolo di Alessia Marani per 'il Messaggero' MOVIDA TRASTEVERE Aveva minacciato lo, poi se l'è presa con lui, il nipote di 22 anni intervenuto per difenderlo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...StampaUn uomo è stato accoltellato sul Lungomare Tafuri di Salerno. È accaduto, nel pomeriggio di ieri, al termine di una lite di carattere familiare che – dome riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi ...