Tutta la musica che animerà gli MTV EMA 2022

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 11 novembre 2022) È il momento degli MTV EMA, uno dei premi più importanti per la scenale globale. I premi targati MTV “europei”– non per niente, è l’acronimo di Europe Music Awards – sono infatti giunti alla 29°edizione, che si terrà domenica 13 novembre, al PSD Bank Dome di Düsseldorf, Germania. Sei rimasto indietro con le nomination o non ricordi più chi presenta la serata e vorresti seguirla in diretta? Ecco la guida con tutte le informazioni giuste per prepararti alla notte degli MTV EMA. MTV EMA, quando è lo show Come annunciato da tempo, gli MTV EMAssi svolgeranno domenica 13 novembre a Düsseldorf presso il PSD Bank Dome, portando per la sesta volta in Germania questa celebrazione annuale e globale della. Come seguire gli MTV EMA 2002 in diretta tv e ...