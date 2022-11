Totti e Ilary in tribunale per il faccia a faccia | lei a piedi | lui in Smart

(Di venerdì 11 novembre 2022) FrancescoBlasi hanno fatto il loro ingresso alcivile di Roma in viale Giulio Cesare per la seconda udienza relativa alla causa su borse e orologi Rolex che i due avrebbero rispettivamente sottratto senza consenso dalla casa a seguito della rottura del loro matrimonio. L'ex capitano della Roma e la showgirl sono arrivati alcivile in due momenti diversi,scesa da una Bmw poco prima, einnera accompagnato da una donna che non era però la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. (foto Conterbo press\Pasquale Carbone)

