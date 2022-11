Spalletti tiene il Napoli lontano dal pantano delle polemiche arbitrali

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nella sua lunga conferenza stampaspazia a 360 gradi toccando direi tutti i punti più interessanti in relazione aled al suo campionato. E lo fa con una estrema chiarezza che rende l’ascolto piacevole. Ed anche con un respiro che è cosa rara nel mondo del calcio. In primis mi è molto piaciuto il passaggio di grande classe su Kvaratskhelia. «Vogliamo Kvara a disposizione quanto prima ma tutti gli altri che scenderanno in campo hanno grandi qualità, magari non di quel livello lì – se tutti lo individuano Kvara come il nuovo grande calciatore del calcio mondiale ci sarà un motivo – però poi anche gli altri sanno eseguire quello che ci vuole per far parte del.» E in effetti non si può che ammirarlo per la pulizia e la nitidezza del pensiero espresso. Kvara è considerato un astro nascente del calcio internazionale ...