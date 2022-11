Siccità e stress idrico? Cominciamo col ridurre la dispersione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) di Luigi Manfra* Nei mesi di luglio ed agosto 2022, secondo i dati del programma di osservazione della Terra Copernicus, una buona parte dell’Europa, pari a circa il 47% della superficie totale, è stata caratterizzata da una grave. Il fenomeno ha interessato anche l’Italia dove la situazione a tutt’oggi non è ancora superata. Ladi quest’anno è soltanto un episodio di un problema più vasto sul quale incidono sia i cambiamenti climatici sia la scarsità di acqua dolce. Sono questi i fattori chiave all’origine dello. Inoltre, la crescente pressione della domanda provoca un deterioramento sia in termini di quantità, sia di qualità, provocando inquinamento ed eutrofizzazione. Il nostro pianeta, escludendo l’acqua marina utilizzabile soltanto in minima parte attraverso gli impianti di ...