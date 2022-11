Real Madrid | Valverde calcia fuori dallo stadio e prende un balcone VIDEO

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il centrocampista uruguaiano del, Federicoha centrato in pieno una casa durante la partita (persa 3-2) contro il Rayo...

TUTTO mercato WEB

Un gol alsu punizione in un'amichevole estiva di vent'anni fa con la maglia dell' Inter sembrava aprirgli le porte del grande calcio. Un sinistro alla Roberto Carlos e un fiuto del gol ......45 Pyunik - Basel 1 - 2 Visualizza Conference League BASKET - EUROLEAGUE 20:15 Baskonia - Maccabi 116 - 87 20:30 Panathinaikos - Partizan 89 - 91 20:30 Milano -77 - 83 Visualizza ... Real Madrid, Ancelotti: "Buon inizio di stagione. Guarderò il Mondiale, purtroppo l'Italia non ci sarà" Il commissario tecnico ha puntato sul gruppo che ha opttenuto la qualificazione in Qatar: le sorprese Ansu Fati e Guillamon ...La stella del Psg si racconta a Sports Illustrated: “A Madrid forse sarebbe stato più facile, ma sono francese e parigino. Ecco cosa mi disse il Presidente al telefono” ...