Putignano | sequestro di circa venticinquemila occorrenti per agopuntura Guardia di finanza

(Di venerdì 11 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nell’ambito di un’autonoma attività di servizio posta in essere dalla Tenenza di, volta alla tutela e alla salvadel consumatore, è stato scoperto un seminterrato adibito ad ambulatorio medico, gestito da un cittadino di etnia cinese, dove venivano praticate la massoterapia e l’in assenza del titolo abilitativo e delle previste autorizzazioni rilasciate dall’A.S.L. e dal Comune. Le investigazioni svolte, eseguite mediante mirate osservazioni, controlli, pedinamenti ed acquisizione in atti di dichiarazioni rese dai clienti dell’ambulatorio, hanno permesso di sorprendere, in flagranza di reato, il titolare del centro nell’intento di praticare l’. All’atto dell’intervento, è stata riscontrata ...

Tutto il materiale, del valore di circa 2.000 Euro, è stato sottoposto a, mentre al titolare dell'attività sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 6.000 Euro.