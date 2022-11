Pd | Schlein | “Aderisco a fase costituente”

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – “Mi intessa aderire” alladel congresso Pd “per portare un contributo di proposte, non da sola ma con altri, dentro e fuori il Pd. Servono processi collettivi, plurali. Le traiettorie personali non possono cambiare le cose, partecipiamo”. Lo ha detto Elly, in una diretta Instagram. “Trovo moto significativa e positiva l’apertura di un processo realmentedel Pd, dopo la botta che abbiamo avuto alle elezioni. E’ un gesto non scontato e importante, di generosità e umiltà. Non serve solo una frettolosa corsa a cambiare il gruppo dirigente, ma anche una riflessione aperta, larga profonda”, ha continuato. Perinoltre bisogna dare “ampio spazio a una nuova classe dirigente che c’è già, è pronta a prendersi spazio se trova occasione”. Nel Pd, ...

Lo ha detto in una diretta Instagram la deputata Elly, eletta con la lista Pd - Italia ... Quindi iocon grande piacere' al Congresso del Pd 'ma non facendola da sola. C'é anche da ...Perinoltre bisogna dare 'ampio spazio a una nuova classe dirigente che c'è già, è pronta a prendersi spazio se trova occasione'. Nel Pd, aggiunge, 'il dibattito è troppo schiacciato sui nomi.La parlamentare in diretta su Instagram contro le correnti: "No alle logiche di cooptazione. Ancora si pensa che dietro una donna deve esserci sempre un ...Elly Schlein in una diretta su Instagram ha annunciato che prenderà parte al processo costituente del Pd, verso il congresso del 12 marzo. "Non serve una frettolosa corsa a cambiare il gruppo dirigent ...