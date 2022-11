L' ex Presidente della Camera ora vive in un dormitorio accanto alla mensa sociale dove lavora

Artribune

Ilrusso aveva anche avvertito che avrebbe difeso "con tutti i mezzi" quelli che ... l'esercito russo ha annunciato mercoledi' che avrebbe abbandonato la parte settentrionaleregione ...Lo ha detto ilRepubblica, Sergio Mattarella, a Maastricht. 'Non e' il momento delle esitazioni ne' delle scelte egoistiche, al contrario - ha aggiunto - i bisogni cui far fronte ... Federico Mollicone nuovo Presidente della Commissione Cultura alla Camera Roma, 11 nov. (Adnkronos Salute) – Telemedicina e sanità digitale: firmato l’accordo di collaborazione tra Istituto superiore di sanità e Enpam. L’annuncio questa mattina in occasione della seconda ed ...La Lega chiede che l'Università espella dall'Università i responsabili del fantoccio di Meloni appeso a testa in giù e il sindaco di Bologna chiede "provvedimenti seri" ...