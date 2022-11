“Hasib Omerovic preso per i piedi e gettato di sotto” | ecco l’accusa dei pm ai poliziotti

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’ipotesi di un tentativo di omicidio. Perché dopo averlo “percosso e minacciato”, lo presero “per igettandolo dalla finestra della stanza da letto dell’abitazione”. È questa, al momento,nei confronti dei quattrodel commissariato di Primavalle intervenuti nella casa popolare della periferia di Roma in cui viveva, il ragazzo disabile che il 25 luglio è finito ricoverato in ospedale dopo essere stato ritrovato in fin di vita all’esterno della palazzina in seguito al volo nel vuoto. Fratture in varie parti del corpo – testa, costole e sterno – nonché la lussazione dell’omero, ferite al torace e traumi alla milza, al fegato e al rene, il riassunto della cartella clinica. Le accuse – riportate dall’edizione romana di Repubblica – sono ancora in fase di ...

