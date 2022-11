Gp Brasile | Magnussen in pole e Ferrari indietro

La sintesi delle qualifiche del GP, penultima prova del mondiale di Formula 1: pole a sorpresa per la Haas con ...CHARLES LECLERC: 'ACCETTATO DI MONTARE LE INTERMEDIE, DOBBIAMO ANALIZZARE' CARLOS SAINZ: 'CONDIZIONI DIFFICILI OGGI, FACILE SBAGLIARE'Il danese felice per la prima pole della carriera: "Non so cosa dire, è incredibile. Decisiva la scelta di mandarmi in pista per primo". Verstappen: "Tutto può accadere". Russell: "Felice per Kevin" ...SAN PAOLO - E' Kevin Magnussen a prendersi la pole position nel Gran Premio del Brasile, valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota danese, sul circuito di Interlagos, f ...