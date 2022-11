Francia | Federcalcio avvisa Deschamps | “In semifinale ai Mondiali | altrimenti rischia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Manca ormai pochissimo all’inizio deidi Qatar 2022, e ovviamente le pressioni saranno più alte per alcune squadre rispetto ad altre: tra queste c’è la, che, da detentrice del titolo, è attesa da un’altra campagna di alto livello,Didierpotrebbe andare incontro all’esonero. È quello che afferma, senza nemmeno troppi giri di parole, il presidente della FFF, latransalpina, Noel Le Graet, che in un’intervista a L’Équipe ha dichiarato: “Io esiamo d’accordo di incontrarci dopo idi Qatar 2022. Se arriveremo almeno in, sarà lui a scegliere il suo futuro, anche se lo vedo ancora con tanta voglia ed entusiasmo di continuare. Ma se non saremo tra le prime quattro, sarò io a ...