F1 | Vettel ' Tornare un giorno in pista? Non escludo nulla'

(Di venerdì 11 novembre 2022) "Oggi direi di no ma fra uno o due anni potrei pensarla diversamente" SAN PAOLO (BRASILE) - Mai dire mai. Sebastiansi appresta a correre le ultime due gare della carriera in Brasile e Abu ...

Vincitore di 53 Gp in carriera,non si fa troppe illusioni sul finale di stagione con la Aston Martin: "Ovviamente sarebbe bello vincere la mia ultima gara, ma a voler essere realistici sarà ...Sebastiane Lance Stroll a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio del Brasile, penultima ... i portacolori dell'Aston Martin voglionoa lottare stabilmente per le posizioni ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...(Adnkronos) – Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel non esclude un ritorno alle corse di Formula 1. “Nel momento in cui ti ritiri ci credi. Ma non puoi escludere nulla”, ha detto al bro ...