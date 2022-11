F1 | si parte subito con le qualifiche del GP di San Paolo in vista della Sprint Race di domani

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Saràun venerdì “infuocato” sul tracciato di Interlagos. Oggi, infatti, siufficialmente con il weekend del Gran Premio di San, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e lo si farà in maniera quanto mai interessante. Il programmacorsa brasiliana, infatti, sarà quanto mai peculiare., e sarà la terza volta in stagione, sarà in scena la, la gara su distanza ridotta che andrà a ravvivare un fine settimana già di per sé assolutamente da non perdere. Il venerdì dell’Autodromo José Carlos Pace prenderà il via alle ore 16.30 (le ore 12.30 locali) con la prima sessione di prove libere, mentre lescatteranno alle ore 20.00. Cosa dovremo attenderci dal venerdì di Interlagos? ...