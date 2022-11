Energia | Mattarella | ' questione strategica da gestire in comune'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Maastricht, 11 nov. (Adnkronos) - "La ricostruzione dell'Europa devastata dal conflitto bellico ci fa incontrare l'esperienza della Ceca, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Mettere indue risorse strategiche come l'(il carbone) e l'acciaio (materiale base per gli armamenti oltre che per lo sviluppo industriale) non deve essere stato facile nel clima gravato dalle diffidenze post-belliche. Con coraggio, i sei Paesi fondatori, tra cui Paesi Bassi e Italia, ci riuscirono! Riflettiamo su quel traguardo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'House of Government di Maastricht, in occasione del 30/mo anniversario della firma del Trattato. "Nel 1951 -ha ricordato ancora il Capo dello Stato- i Governi decisero di condividere il potere di determinare insieme investimenti, ...

Maastricht, 11 nov. (Adnkronos) - Di fronte alla crisi energetica "non è il momento delle esitazioni nè delle scelte egoistiche, al contrario i bisogni a cui far fronte sono tali da