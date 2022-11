Crosetto insulta Conte | l’opposizione a questa politica ha bisogno di un’agenda e un linguaggio diversi

(Di venerdì 11 novembre 2022) La supponenza del ministro Guidoche dà del deficiente a Giuseppeè in linea con quella del ministro Piantedosi che parla di “carico residuale” riferendosi alle persone bloccate sulle navi.a questo modo di fare, che purtroppo non è esclusivo della destra (!), hanon soltanto di una agenda diversa, ma anche di un modo diverso di utilizzare il, un modo che sia specchio di una idea altra di persona e di società. Si può essere determinati ed efficaci, senza essere arroganti e discriminatori? Io sono convinto di sì, ma se il bullismo verbale è diventato negli anni una caratteristica sempre più pregnante del discorso politico, soprattutto quello spettacolarizzato dai media, c’è da chiedersi perché. La risposta è senz’altro complessa, ...

