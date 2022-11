Atalanta Inter | i precedenti del match del Gewiss Stadium – VIDEO

(Di venerdì 11 novembre 2022), idella sfida che si disputerà alin questo fine settimana –– Dopo essere stata seconda, l’è andata incontro a 2 sconfitte di fila– Al ko con il Napoli a Bergamo è seguito quello di Lecce: in entrambi i casi lasconfitta è stata col punteggio di 2-1– L’è chiamata a Bergamo a risolvere il problema più grande della sua annata: gliscontri diretti in trasferta– Il morale della squadra di Inzaghi è alto: la risposta alla sconfitta con la Juve è stata forte con il 6-1 sul Bologna a San Siro CONTINUA NELDI CALCIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il match tra l'e l'sarà affidato a Chiffi, mentre Napoli - Udinese sarà diretta da Ayroldi . Infine, Rapuano è stato designato per Torino - Roma , mentre il fischietto di Milan - ...Prospettiva nei suoi pensieri già prima del passaggio all': "ho fatto bene all'per cui escono sempre squadre interessate, ma io ho sempre pensato o di tornare in Germania o di restare ...Quattro i calciatori ‘italiani’: i difensori dell’Inter de Vrij e Dumfries e i centrocampisti dell’Atalanta Koopmeiners e de Roon. L'Olanda vuole giocare un ruolo importante in questi Mondiali. Con ...L’esterno dell’Inter non è mai tornato ai livelli dell’Atalanta, ma l’infortunio di un anno fa ha inciso: voglio dimostrare chi sono ...