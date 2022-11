Wired Italia

PartecipAzione 2022, di Intersos e Unhcr, ha permesso la nascita della prima organizzazione diin, l'Unione Italiana. "UNIA vuole dare voce e rappresentanza alla frammentata comunita' di chi non possiede alcuna cittadinanza", spiega il presidente Armando Augello Cupi, ...... Presentazioni dichiarazione di presenza inper motivi di turismo, affari, invito e studio ... 25/2008; Documento di viaggio per rifugiati/e titolo di viaggio per stranieri. Potranno ... Apolidi, in Italia hanno diritti solo sulla carta PartecipAzione 2022, di Intersos e Unhcr, ha permesso la nascita della prima organizzazione di apolidi in Italia, l'Unione Italiana Apolidi.Il braccio di ferro del governo italiano verso la Francia non sembra aver portato a un risultato brillante sul piano politico: la Francia ha sospeso gli impegni di accoglienza per 3.500 migranti. La p ...