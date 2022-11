“A letto insieme” GF Vip 7 | il concorrente rompe gli argini | la notte diventa bollente

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) GF Vip 7, bacio nellatra i due protagonisti. Le immagini dei due concorrenti suldella loro camera hanno preso a girare dalla prime ore di oggi stanno già sollevando commenti a non finire. Quella di ieri è stata una puntata molto turbolenta con il possibile addio di Giaele De Donà preoccupata per le condizioni di salute del suocero Leroy. A raccontare la difficoltà della situazione era stata lei con toni che di rassicurante hanno ben poco. C’era poi stata la rivelazione di Charlie Gnocchi su Luca Salatino. “Nessuno può sapere questa cosa, la verità la sappiamo io e lui. Luca ha un problema che è quello del piangere, diceva a noi che non voleva più stare qui”. E ancora: “Io e Amaurys gli abbiamo detto ‘se tu esci usciamo anche noi’. C’era anche George quando dicevamo che saremmo usciti se usciva Luca. Poi a George ho detto che è troppo ...