A Kherson la folla abbraccia i liberatori ucraini

(Di venerdì 11 novembre 2022), nel sud dell'Ucraina, è stata liberata dopo otto mesi di occupazione russa. Le truppe ucraine sono state accolte dai residenti in festa, che li hanno sommersi di fiori e di abbracci. I video sui social media mostrano i residenti che si radunano nelle strade della città per applaudire i. In molti urlano "Gloria all'Ucraina!". Sul monumento in piazza della Libertà, di fronte all'edificio dell'amministrazione regionale, è stata issata la bandiera nazionale, gialla e blu, accanto a quella dell'Unione europea. Il ritiro russo daè una "importante vittoria" dell'Ucraina, ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. "'La Russia è qui per sempre', diceva un poster a Bilozerka vicino a. Beh, non proprio così! A tutti nel mondo, compreso l'Asean ...