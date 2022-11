(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ di 300 euro l’ammontare dellaeffettuata intorno alle 14.30 di oggi nel supermarket di via Pietro del Pezzo, n.34 a Salerno, nel quartiere di. Un uomo, indossando berretto e mascherina chirurgica, ha minacciato con una pistola l’addetta alla cassa e si è fatto consegnare quanto presente, portando via anche un succo di frutta. L’intero filmato che immortala l’ingresso deltore è registrato dalle telecamere di video sorveglianza e prelevato dai carabinieri del nucleo operativo. Ascoltata anche l’altra dipendente presente all’interno deldove al momento dellanon c’erano clienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

Due africani accusati dalla procura di violenza, lesioni, sequestro di persona,e spaccio. I ... andato via dopo averle indicato i due uomini, si è recata al parco deldove c'è una ...Paura, sabato sera, nel quartierea Salerno , dove si è verificata unaall'interno di un centro scommesse in via Galloppo. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, un uomo, verso le 21, ha fatto irruzione all'interno ... Torrione, rapina a mano armata in un supermercato: magro bottino