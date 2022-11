Terremoto | nuove scosse di magnitudo 3 5 e 2 7 a 30 chilometri da Fano

È bastato che il Presidente Meloni nominassetrivelle, per far scoppiare un. E non è una metafora. Ma dopo il sisma di magnitudo 5.5 che si è verificato nel Mar Adriatico, per tutta la giornata di ieri il dibattito è stato ...Prosegue la sequenza sismica davanti la costa delle , dopo la forte scossa di magnitudo 5.7 registrata alle 7:07 di ieri. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), le ...(ANSA) - ANCONA, 10 NOV - Prosegue lo sciame sismico nelle Marche dopo le forti scosse di ieri mattina. Ad Ancona, nella serata di ieri, è stata sgomberata una palazzina in via Macerata 'inagibile' ...Prosegue la sequenza sismica davanti alla costa delle Marche, dopo il terremoto di magnitudo 5.7 registrato ieri mattina. La scossa più rilevante delle ultime ore è stata di 3.5 ...