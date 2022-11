Rai | Adani punta il dito contro Origi | “Non è come Giroud”

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’ex calciatore dell’Inter, ora opinionista, Leleha parlato a Rai Sport dove si è soffermato sulle prestazioni nell’ultimo turno di Serie A delle due squadre di Milano.ha elogiato la grande prestazione dell’Inter ieri serail Bologna dove i nerazzurri si sono imposti per 6-1 e non è mancato un’accostamento importante per Dimarco. Queste le sue parole sulla partita dell’Inter: “L’Inter ha ritrovato la cattiveria rispetto alla gara con la Juve, non è questione di uomini, atteggiamento o scelte tattiche. L’Inter ha cominciato la gara col Bolognaaveva finito quella con la Juve, ovvero male. Ha preso un gol ma poteva prenderne altri due… Poi il gol di Dzeko e i 4 gol in 20 minuti hanno indirizzato, con cattiveria, la gara. Non è che l’Inter ha tirato di più che con la Juve, ma lo ha fatto con più ...

Daniele Adani e Antonio Cassano hanno voluto commentare ai microfoni ... a tal proposito, l'attuale commentatore Rai ha detto: "Penso sia palese a tutti che domenica la Juve non abbia meritato di ...