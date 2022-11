Mondiali | i convocati del Portogallo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le convocazioni delper il mondiale: solo due gli “italiani” in lista: il portiere della Roma Rui Patricio e il rossonero Rafa Leao il ct del, Fernando Santos, ha diramato la lista dei ventisei calciatoriper il mondiale. Tra isolo due calciatori di Serie A: Rafa Leao e Rui Patricio. Di seguito la lista completa. ??? ?????? ????. ??? Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! ? #VesteABandeiraIt's ????????: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! ? #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG— Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022 Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (Roma); Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Psg), Pepe ...

