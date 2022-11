Migranti | il cadavere di un neonato di venti giorni su un barchino soccorso al largo di Lampedusa | soffriva di problemi respiratori

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ildi undi, originario della Costa d’Avorio, è stato trovato dai militari della Capitaneria di porto a bordo di unaldi. Sull’imbarcazione, lasciata alla deriva, c’erano in totale 36, tra cui nove donne e due minori, con due casi di ustione. Allo sbarco, i medici presenti sul molo Favaloro hanno ispezionato il piccolo corpo, confermando che la causa del decesso è quella dichiarata dalla madre al momento del: il bimbodi. La salma è stata trasportata in una bara bianca nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, mentre la mamma, insieme ai compagni ...

