(Di giovedì 10 novembre 2022) "L’inflazione ad ottobre è arrivata al 12 per cento e le retribuzioni contrattuali stanno crescendo dell’1 per cento. Vuol dire che il potere d’acquisto dei salari e degli stipendi sta diminuendo dell’11 per cento. È in atto un’enorme redistribuzione a... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

'In materia fiscale, la Nadef del governonel dimenticatoio le promesse elettorali della destra. Rimane solo la volontà di estendere fino a 85 mila euro la flat tax per le partite IVA ...LA BORDATA Ebbene, ieri, incredibilmente, Repubblica ha titolato così la sua prima pagina: 'Regeni'. La nota ufficiale del premier viene definita 'striminzita', e nelle pagine interne ... Pd: Meloni archivia le promesse. Discriminati i lavoratori dipendenti "L’inflazione ad ottobre è arrivata al 12 per cento e le retribuzioni contrattuali stanno crescendo dell’1 per cento. Vuol dire che il potere d’acquisto dei salari e degli stipendi sta diminuendo dell ...L'attuale ministro ai tempi aveva twittato: "Ai moltissimi italiani che da mesi combattono per i diritti umani in Egitto vorrei dare un’informazione: sapete quanti cittadini egiziani sono morti nelle ...