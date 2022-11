Lazio-Monza | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ile isue Sky di, match valido per la quattordicesima giornata di. All’Olimpico si chiude il turno infrasettimanale e i biancocelesti vogliono tre punti contro gli insidiosi brianzoli che sicuramente tenteranno di portare a casa un risultato positivo per la lotta salvezza. Appuntamento alle ore 20.45 di giovedì 10 novembre, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani. SportFace.

Sull'altro fronte Palladino annusa il buon momento del suoe suona la carica: 'L'entusiasmo deve essere la nostra prerogativa anche se contro lanon sarà una partita facile, difendono ...Rinnovo Milinkovic - Savic, qual è l'attuale situazione tra l'agente Mateja Kezman e laLe ultime di mercato Mateja Kezman stasera sarà all'Olimpico pere si fermerà in Italia fino a domenica. Questa la notizia riferita dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega che l'agente farà visita a Milinkovic - Savic e l'occasione ...L'elenco dei diffidati di Lazio-Monza: ecco tutti i biancocelesti a rischio squalifica in vista della prossima partita contro la Juventus ...Giovedì 10 novembre va in campo Lazio-Monza, match valido per la Serie A 2022-23. Si tratta di una partita della quattordicesima giornata del massimo campionato italiano di calcio. Potete seguirla in ...