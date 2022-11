Lazio-Monza | la MOVIOLA LIVE | annullato col var il gol di Petagna Lazzari chiede un rigore

... che passa 1 - 0 al Bentegodi e sale provvisoriamente al 3° posto solitario in classifica, in attesa del match di stasera dellache ospita ilall'Olimpico. Nel primo tempo tanta intensità,...Commenta per primo Elseid Hysaj , terzino della, ha parlato a Dazn prima della gara contro il: 'Ci si arriva con un entusiasmo ma dobbiamo essere bravi noi a metterlo in campo nel miglior modo essendo concentrati come il derby'. ...Brutte notizie in casa Lazio. A pochi giorni della gara con la Juventus, Maurizio Sarri rischia di perdere uno dei tasselli fondamentali della squadra. Infatti, al 26' della gara con ...Intorno al 26' del primo tempo di Lazio - Monza, Manuel Lazzari ha chiesto il cambio. L'esterno biancoceleste è stato obbligato a lasciare il campo in seguito a un fastidio ...