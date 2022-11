La moglie di Matteo Viviani contro Selvaggia Lucarelli | “Vivi per rovesciare secchiate di me**a sulla gente”

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 novembre 2022) LadiLudmilla RadchenkoDurissimo post di Ludmilla Radchenko, modella edella Iena, che sui social si scagliala giornalista. L’ex letterina di Passaparola ha attaccato la reporter per un articolo pubblicato su Domani in cui definiva “pericoloso” il lavoro de Le Iene in seguito al suicidio di Roberto Zaccaria, il 64enne protagonista di una storia di catfishing denunciata proprio in un servizio realizzato da. Una presa di posizione che evidentemente non è piaciuta a Ludmilla Radchenko che ...