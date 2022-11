G20 | Moody' s taglia stime crescita 2023 a +1 | 3% | Italia giù a -1 | 4%

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - In un contesto in cui "l'economia globale è sull'orlo di una recessione, "laglobale rallenterà nele rimarrà bassa nel 2024". Lo scrive's nel l'aggiornamento del Global Macro Outlook in cui hato ledidel G-20 che dovrebbe rallentare all'1,3% nel, un valore significativamente inferiore alla precedente previsione di +2,1% e soprattutto al +2,5% stimato per quest'anno. Revisione nettamente al ribasso anche per l'che passa da unazero prevista per ila un -1,4%, mentre nel 2024 il nostro paese potrebbe rimbalzare a +1,5%. A condividere il valore negativo il prossimo anno dovrebbero essere anche grandi economie come Germania ...

L'economia italiana si contrarrà dell'1,4 per cento nel 2023. Lo prevede l'agenzia di rating statunitense's , secondo cui la crescita reale delle economie delrallenterà al 1,3 per cento l'anno prossimo, dato significativamente inferiore rispetto alla precedente stima del 2,1 per cento e in calo ...Per quanto riguarda l'Italia's stima +3,7% nel 2022 in termini di Pil reale e - 1,4% nel 2023. "L'economia globale e' sull'orlo di una recessione in un un quadro con livelli straordinariamente ...La crescita dei Paesi del G20 si fermerà all’1,3%, a fronte delle precedente previsione del 2,1%. Il pil è atteso in calo anche in Germania (-1,8%), Francia (-0,7%), Gran Bretagna (-0,5%) ...Moody's taglia le stime sul pil globale nel 2023, con la crescita dei Paesi del G20 che si fermerà infatti all'1,3%, a fronte delle precedente previsione del 2,1%, e in frenata rispetto al +2,5% attes ...