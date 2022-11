Egitto | media | denunciata la sorella di Fattah

Sanaa Seif, una delle due sorelle del dissidente- britannico Alaa Abdel Fattah in sciopero della fame e della sete in un carcere del Cairo, "è stata informata che un avvocato filogovernativo" l'ha denunciata alla procura egiziana accusandola ...Fate negli altriLe origini di Dr. Fate Dr. Fate esordì su More Fun Comics #55 (data di ... Viaggiando di ritorno verso gli Stati Uniti, Kent incrocerà ad Alessandria, in, la strada con la ...Sanaa Seif, una delle due sorelle del dissidente egitto-britannico Alaa Abdel Fattah in sciopero della fame e della sete in un carcere del Cairo, "è stata informata che un avvocato filogovernativo" l' ...Roma, 9 nov – Proprio nei giorni in cui in Egitto si è aperto il summit sul clima denominato Cop27, dalla terra dei faraoni una nuova scoperta archeologica sta affascinando il mondo. Una galleria scav ...