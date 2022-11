Daspo a due tifosi dell’Atalanta | aggredirono supporter avversario prima della partita col Milan

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il QuestoreProvincia di Bergamo ha irrogato due provvedimenti di D.A.S.P.O., Divieto di Accesso a manifestazioni Sportive, nei confronti di B.D. e G.I, rispettivamente di 33 e 41 anni, entrambiatalantini. B.D. si era già evidenziato per condotte violente in occasione di incontri di calcio disputati dall’Atalanta. Nello specifico, durante l’incontro Atalanta – Lazio, valevole per il campionato di serie “A” 2017/2018, aveva aggredito e sottratto con violenza la sciarpa a dueavversari incontrati per strada. Successivamente, lo scorso agosto, in occasionevalida per il Campionato di serie “A” 2022/2023 Atalanta –, grazie a puntuali ed approfonditi accertamenti da parte di personale specializzato, era stato individuato come autore di lesioni ai ...