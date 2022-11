Cop 27 | ruolo chiave dello stoccaggio termico | made in Italy protagonista con le batterie di sabbia di Magaldi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il 45% delle emissioni legate alla produzione di energia è dovuto alla generazione di calore, per questo assumono unsempre più strategico nel quadro della transizione ecologica le tecnologie di accumulo(Thermal Energy Storage – Tes), come gli innovativi storage basati sulla fluidizzazione dellabrevettati dall’italianaGreen Energy. Lo certifica il report “Net-Zero Heat: Long Duration Energy Storage to accelerate energy system decarbonization” presentato oggi mercoledì 9 novembre 2022 nel corso la Cop27 – la Conferenza sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite in programma fino al 18 novembre a Sharm El Sheik, in Egitto. Il report è stato redatto dalla McKinsey & Co. in partnership con la Long Duration Energy Storage Council. (Qui link per seguire la presentazione in streaming, ...