Camila Giorgi | via i vestiti | sul divano in intimo | curve in mostra – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 10 novembre 2022)ha incendiato Instagram pubblicato un contenuto in cui indossa soltanto l’pericolose in, che spettacolo.è tra le tenniste più apprezzate e seguite al mondo. La nativa di Macerata ha fatto sognare gli appassionati con prestazioni super nel 2021: in questa annata, però, la marchigiana è stata bloccata da Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.