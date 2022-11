Calcio | Zanetti ' Fiero per Empoli di Napoli | ora carichi con Cremonese'

(Di giovedì 10 novembre 2022) "Vogliamo assolutamente fare risultato per chiudere bene 2022"- Ultima gara del 2022 per l'che vuole chiudere l'anno in bellezza. Non sarà facile però nello scontro diretto con la ...

"I ragazzi mi hanno reso orgoglioso - dice- , hanno giocato con cuore e intelligenza. Hanno seguito i dettami, siamo rimasti sul pezzo fino alla fine come una squadra vera sa fare. L'...Mi hanno reso orgoglioso, hanno giocato con cuore e intelligenza - sottolinea- . Hanno seguito i dettami, siamo rimasti sul pezzo fino alla fine come una squadra vera sa fare. L'obiettivo di ...'Vogliamo assolutamente fare risultato per chiudere bene 2022' EMPOLI (ITALPRESS) - Ultima gara del 2022 per l'Empoli che vuole chiudere l'anno ...EMPOLI - Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato così in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Cremonese: "Col Napoli l'atteggiamento della squadra mi ha reso orgoglioso, hanno ...