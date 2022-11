Auto | Cattaneo Fi | Transizione non in discussione | serve patto imprese-Stato

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - “Crediamo che laecologica non sia in. Ci dividiamo magari sul come arrivare a quegli obiettivi. Noi crediamo che sia un modo di lavorare produttivo quello di untra. Io credo che gli obiettivi li raggiungiamo solo se c'è unvero con l'industria e se si aiuta la stessa a trasformarsi e a cogliere le opportunità che in una fase di trasformazione ci possono stare". Lo afferma Alessandro, capogruppo di FI alla Camera, nel suo intervento all'assemblea di Federchimica Assogasliquidi. "E questo è un comparto in cui questo modo di lavorare è assolutamente doveroso. Vanno colte le opportunità che il PNRR mette a disposizione, vanno sostenute con più convinzione la ricerca in questi ambiti. ...

Adnkronos

