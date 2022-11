Venezia come un romanzo russo

(Di mercoledì 9 novembre 2022). “E se l’intelligence russa aprisse dei negozi in Italia con personale addestrato a scopo di propaganda?”, si domanda su Twitter Gints Knoks. “Sentite la... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... imprese e famiglie, mapromesso ci sarà lo stop alla Fornero e l'avvio di Quota 41'. Così Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture, a. xa7/vbo SponsorLavoravatecnico alla Bortoletto Bmc, società di manutenzione impianti, con missioni anche all'estero.Scendono al di sotto delle 100 mila unità (99.461) le sedi di impresa in Friuli Venezia Giulia. Erano 115mila a inizio Duemila, 116.497 nel 2006. Negli ultimi tre mesi si è registrato anche un calo de ...Il progetto, nato su impulso della Corte d’Appello di Venezia vede in prima linea l’università Ca’ Foscari. «Abbiamo applicato l’intelligenza artificiale che con un algoritmo può anticipare l’esito di ...