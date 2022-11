Torino Sampdoria 1-0 LIVE | colpo di testa di Montevago | pallone ampiamente fuori

(Di mercoledì 9 novembre 2022) All’Olimpico Grande, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.1-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Grande4?gioco di Caputo – Ottima partenza della, l’attaccante dellaviene pescato ingioco sul passaggio di Bereszynski 9? Ci prova Vlasic – L’attaccante delparte in velocità e prova la conclusione, si alza la ...

Dalle 20.45 in campo Inter - Bologna, Fiorentina - Salernitana e(in diretta su Sky). La 14esima giornata di campionato è iniziata ieri con Napoli - Empoli finita 2 - 0, Spezia - ...1 Tre partite in programma questa sera, valide per il tredicesimo turno di Serie A. Di seguito, i principali episodi arbitrali di Inter - Bologna, Fiorentina - Salernitana e. Inter - Bologna mercoledì ore 20.45 Colombo Vivenzi - Zingarelli Iv: sacchi Var: Mazzoleni Avar: Di Martino 34' - Si accendono le polemiche, ammoniti Medel e Lautaro Martinez. 33' -...3' Radonjic con il tacco libera Vojvoda che crossa su Audero. 2' Occasione sprecata dal Toro, poi segnalato un fallo in attacco. Dall'altro lato Augello in mezzo, Montevago di testa, debole e fuori di ...Il Torino si porta avanti contro la Sampdoria allo Stadio Olimpico Grande Torino. Al 29' Vlasic serve Radonjic in area che si gira in un fazzoletto e batte Audero. Secondo gol per il serbo in A dopo q ...