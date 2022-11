Spazio | ‘Space Week’ di Asi e Apre | confermati 422 iscritti di 15 Paesi con 60 industrie

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ partita oggi con numeri oltre le aspettative la quinta edizione della Space W eek di Asi eche conta già oltre 422 esperti del settore spaziale registrati provenienti da 15, fra cui anche rappresentanti di 60 grandi. Stando al primo bilancio fornito al ‘taglio del nastro’ dall’Agenzia Spaziale Italiana e dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, questa del 2022 è “una edizione, la prima in presenza dopo l’ondata pandemica di Covid-19, pronta ad eguagliare i numeri del 2019 che videro 380 persone presenti all’evento e 320 incontri bilaterali”. “Beyond the Horizon” è il titolo di quest’anno ed è dedicato alla ricerca e all’innovazione nel settore spaziale e la Space Week ha aperto i battenti nel quartier generale di Asi, a Roma Tor Vergata, e si snoda in tre giornate di lavori di cui ...