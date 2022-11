LA NAZIONE

Le raccomandazioni della Regione alle Asl suino vax riammessi al lavoro: 'Si ricorda di mantenere il corretto utilizzo delle mascherine ...... altri sei assistentie quindici indagati, tra cui tre infermieri e un medico, nell'... I quattro operatori, pur consapevoli dell'accaduto, avrebbero 'omesso di denunciare il fatto all'... Sanitari sospesi, la circolare in Toscana: "Via dai reparti con pazienti fragili" Le raccomandazioni della Regione alle Asl sui sanitari no vax riammessi al lavoro: "Si ricorda di mantenere il corretto utilizzo delle mascherine Ffp2" ...Nel corso dell’ispezione sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie strutturali dovute alla mancanza di opere di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria in violazione alle ...