Adnkronos

...a far sognare i fan del tennista e dell'ex Madre Natura. La storia d'amore tra i due invece ... l'azzurro ha comunicato di non partecipare alParis Master per un problema al piede sinistro ......e pare essera compiere il grande passo. E dopo la separazione delle separazioni che sembrava porre la parola fine all'amore stellare e vip per eccellenza, con tanto di colpi bassi e... Rolex pronta allo sbarco nel Web3 Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Lo scontro legale per il furto di orologi e borsette è previsto per venerdì 11 novembre. Totti e Ilary dovranno presentarsi personalmente a dare la loro versione dei fatti. I legali di Totti ribadiran ...