Rinnovabili | Falck Renewables diventa Renantis

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) –annuncia l’avvio del percorso di evoluzione del suo brand in. Si tratta di un nuovo capitolo per il Gruppo, a seguito dell’acquisizione, attraverso Green BidCo Spa, da parte di investitori istituzionali, di cui J.P. Morgan Investment Management Inc. è advisor, e del successivo delisting della società. La nuova identità, che sancirà l’evoluzione diin, è rappresentata da una chiara purpose: “Costruire un futuro migliore per tutti, potenziando la vita delle persone, con cura”. Il manifesto dievidenzia gli obiettivi chiave di questo nuovo capitolo, prendendo in considerazione i principali pilastri alla base del brand: cura, innovazione, diversity ed efficacia. Il progetto di rebranding è stato ...