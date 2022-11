Novara-Conegliano in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tutto pronto per Igor Gorgonzola-Prosecco Doc Imoco, partita valevole per la nona giornata della regular season di Serie A1di. Sfida al vertice tra due squadre ancora imbattute in questo inizio di stagione e appaiate al primo posto della classifica a quota 14 punti. Le azzurre di Stefano Lavarini e le Pantere di Daniele Santarelli, dopo essersi divise i trofei degli ultimi anni, tornano a sfidarsi in quella che è a tutti gli effetti un’anteprima della finale di Supercoppa del prossimo 26 novembre. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 9 novembre al Pala Igor Gorgonzola di. Di seguito, le informazioni per seguire inla ...